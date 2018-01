WDR 3 Werkbetrachtung: Paul Hindemiths erstes Streichtrio

Was ist so schlimm an diesem Werk, das furios mit einer Toccata beginnt, einer barocken Form, die Hindemith geradezu virtuos in die Klangsprache des frühen 20. Jahrhunderts übersetzt? Barocke Bezüge zeigt auch der Schluss dieses ersten Hindemith-Streichtrios: eine Fuge, genauer eine Doppelfuge.