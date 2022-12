Das Kulturradio in der WDR 3 App erleben

Neben der Playlist und dem Live-Radio bietet Ihnen die App das Beste des WDR 3-Programms. Sie können Audios abonnieren, über Social-Media-Kanäle weiterempfehlen und auch offline hören. Mit dem Messenger haben Sie den direkten Kontakt zur Redaktion.

WDR 3 live hören und zurückspulen

Über den grünen Play-Button ganz unten starten Sie den WDR 3 Radio-Livestream. Tippen Sie auf den kleinen Winkel links unten, öffnet sich der Maxi-Player. Wenn Sie etwas noch einmal hören möchten, können Sie bis zu 30 Minuten zurückspulen. Das funktioniert über den Verlaufsbalken. Oder Sie springen über die Buttons im 15-Sekunden-Takt zurück und wieder vor zum Live-Radio. Unter "mehr" finden Sie mehr Informationen darüber, wer gerade spricht oder welches Musikstück läuft.

Wissen, was läuft - die Playlist

Über die Leiste ganz unten gelangen Sie direkt auf die Playlist. In der Playlist können Sie sehen, welches Musikstück gerade zu hören ist und was heute, gestern und in den vergangenen sieben Tagen gesendet wurde – mit Informationen dazu, wer das Stück komponiert hat und welches Ensemble oder welche Solist:in zu hören war.

Audios entdecken

Beim Öffnen der App erscheint zuerst der "Entdecken"-Screen. Hier finden Sie Hörempfehlungen der Redaktion zu Klassischer Musik, zum Jazz und zu anderen spannenden Musikszenen. Darunter sehen Sie weitere Highlights aus dem Programm, zum Beipiel Beiträge über aktuelle Bücher, Filme und Kunstausstellungen sowie Hörspiele und Dokumentationen. Eine Übersicht über alle WDR 3 Podcasts gibt es ebenso wie Links zum WDR 3 Facebook-Auftritt und zu WDR3.de.

Audios offline hören

Auch wenn Sie mal keine Internetverbindung haben, können Sie unsere Online-Audios hören. Dazu tippen Sie in dem angeklickten Audio auf das "Drei-Punkte-Menü" und die Option "Offline bereitstellen". Das Audio ist nun offline verfügbar und in Ihrer persönlichen Liste der gemerkten Audios abgelegt. Diese Liste finden Sie auf der Leiste ganz unten unter "Meins". Um ein Audio hier wieder zu löschen, wischen Sie es einfach von rechts nach links. Mobiles Datenvolumen können Sie also sparen, wenn Sie Ihre Lieblingssendungen im WLAN laden, bevor Sie die App unterwegs nutzen.

Audios weiterempfehlen über Social Media

Wenn Sie etwas entdeckt haben, das Sie gerne weiterempfehlen möchten, dann nutzen Sie gerne die Teilen-Funktion direkt am Audio. Dazu tippen Sie auf das Netzwerk-Symbol mit den drei Kreisen. Jetzt können Sie entscheiden, über welchem Social-Media-Kanal Sie den Link zum Audio weitergeben möchten. Nutzt der Empfänger oder die Empfängerin ebenfalls die App, kann er oder sie das Audio auch direkt dort starten oder zu den eigenen Favoriten hinzufügen.

Ihre Nachricht an WDR 3

Über unseren Messenger - in der App zu finden unten ganz rechts - können Sie mit uns chatten und Sprachnachrichten, Fotos oder Videos an WDR 3 schicken. Wir antworten so schnell es geht, sieben Tage die Woche, von 8 bis 20 Uhr, und freuen uns über Kontakt mit Ihnen!

Und jetzt: das Wetter und der Verkehr

Über "Mein Wetter und "Meine Strecke" können Sie ganz gezielt ihren Wohnort und ihre Route eingeben. Infos zu Wetter und Verkehr sind dann auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

Tipps und Einstellungen in der App

Nach dem Starten der App bieten wir Ihnen auf mehreren Slides kurze Bedien-Tipps an. Diese Tipps finden Sie auch über das "Drei Balken"-Menü oben rechts. Dort können Sie auch einstellen, ob der Audiostream nur im WLAN oder eventuell nur in Daten sparender reduzierter Qualität genutzt werden soll. Außerdem haben Sie die Möglichkeit einzustellen, dass Ihre Nutzungsdaten nicht erfasst werden. Wir sammeln anonyme Nutzungsdaten ausschließlich dazu, Abrufzahlen der Inhalte nachzuvollziehen, ohne Rückschluss auf Ihr persönliches Verhalten - und auch ohne Verbindung zu Werbefunktionen.

Die FAQs: Antworten auf häufig gestellte Fragen