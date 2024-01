Worum geht es?

Wien, 1753: Als junger Bursche beginnt Jacob Kainer eine Ausbildung als Uhrmacher. Er ist sehr begabt, hat ein großes Interesse an Mechanik. Doch als er sich in die Grafentochter Amalia verliebt, kommt es zu einer furchtbaren Tragödie und Jacob muss aus Wien fliehen.

Er tritt in das Heer des preußischen Königs ein und zieht in den Krieg, wo er schwer verletzt wird. Im Lazarett trifft Jacob auf einen geheimnisvollen Marquis, der von seinem handwerklichen Können überaus beeindruckt ist und ihn bittet, in seine Dienste zu treten.

Der Marquis leidet an einer fortschreitenden Krankheit und Jacob soll ihm beistehen. Gemeinsam reisen sie nach Paris und suchen nach einer Möglichkeit die menschliche Vergänglichkeit zu umgehen.