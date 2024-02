Nora Krug wurde 1977 in Karlsruhe geboren. Sie studierte Bühnenbild, Dokumentarfilm und Illustration. Ihre Zeichnungen und Bildergeschichten erscheinen in großen Zeitungen und Magazinen. Ihr Debüt "Heimat. Ein deutsches Familienalbum" wurde international gefeiert. Nora Krug lebt in Brooklyn.