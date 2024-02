Worum geht es?

Sie ist eine anerkannte Professorin, er ein bekannter Autor. Sie ist Italienerin, er in Frankreich geboren. Sie ergänzen sich perfekt. Nur wenn sie Pizza essen, gibt’s Ärger. Die Sache mit der Pizza ist eine von vielen persönlichen Geschichten, die Alex Capus in seinem neuen Buch preisgibt.

Das kleine Haus gibt es wirklich, irgendwo im Piemont in einem Seitental in der Nähe eines kleinen Dorfes. Einige der Capus-Bestseller sind dort entstanden. Damals in den 1990ern hat er sie noch auf einer lindgrünen Hermes Baby geschrieben, "ohne Stromkabel oder Korrekturtaste, dafür mit Tipp-Ex".

Damals musste Capus scharf nachdenken, bevor er einen ersten Satz in die Maschine hämmerte. Heute tippt er einfach drauflos: "Gut ist das fast nie". Dann beginnt "das Brüten", wie er es nennt. Am Ende wünscht er sich, solle ihm "die Leserschaft gebannt folgen".