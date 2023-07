Was sagt Buchkritiker Denis Scheck?

Alan Garner nimmt seine Leser in seinem Fantasyroman "Treacle Walker" mit in eine Welt, die irgendwie verschoben ist und erzählt eine Geschichte voller Mythen, Magie und Wunder. So kann der kleine Junge Joseph zum Beispiel anhand der eingetauschten Gegenstände in eine Wunderwelt reisen.

Alan Garner ist fast 90 Jahre alt. Er hat viele Romane für Erwachsene geschrieben, die oft als eigenwillig galten und zudem auch viele populäre Kinderbücher. "Treacle Walker" kann durchaus als Summe seines bisherigen Schaffens betrachtet werden. Hier zeigt er sein Können und seine Vorlieben.

Für "Treacle Walker" hat Alan Garner zudem einen ganz eigenen Ton gefunden, der wunderbar passt. Er reiht sich damit neben J.R.R. Tolkien und Salman Rushdie in die Reihe der großen britischen Autoren ein.

Für wen ist das Buch?

Für alle, die gerne fantasievolle Geschichten mögen.

Das Buch auf einen Blick:

Alan Garner

Treacle Walker: Der Wanderheiler

160 Seiten

Verlag: Klett-Cotta

Übersetzung: Bernhard Robben

ISBN: 978-3-608-98732-4

Preis: 20 Euro

Kategorie: Roman