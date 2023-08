Darum geht's

Robert McCall, ehemaliger Profikiller der US-Regierung, hat sich nach dem Ruhestand in Altamonte niedergelassen, eine erdachte Kleinstadt in Kalabrien. Doch die Ruhe dort dauert nicht lang. Das Örtchen wird von der Mafia kontrolliert, McCalls neue Freunde drangsaliert und unterdrückt. McCall nimmt ein letztes Mal den Kampf gegen das Böse auf.

Darum geht's wirklich

Es ist der letzte Teil der Trilogie über den Equalizer, die 2014 im Kino begann und auf einer US Fernsehserie aus den 80er Jahren beruht.

Die spielen mit

Denzel Washington hat mit 68 Jahren noch einmal die Rolle des knallharten Rächers übernommen, Dakota Fanning ist in der Rolle der CIA Agentin Emma Collins zu sehen.

Das sagt Kinokritikerin Andrea Burtz

Zum dritten Mal zwingen böse Menschen den erbarmungslosen Rächer aus seinem Ruhestand. Diesmal ist es die Mafia.

Regisseur Antoine Fuqua nimmt sich Zeit, um Altamonte und seine Bewohner zu etablieren. Ohne große Worte wird McCall einer von ihnen, während sich im Hintergrund langsam die Bedrohung aufbaut. Das italienische Örtchen ist als kühle, düstere Stadt gefilmt, in der das Böse herrscht.

Action und Brutalität sind radikaler und blutiger als in den beiden Vorgängern. In seiner Ruhe und Entschlossenheit strahlt auch der Equalizer etwas stark Bedrohliches aus. Er plant in Sekunden, liebt Effizienz und erledigt seine Arbeit auf den Punkt. Jeder Schlag, jede Kugel, jedes Messer und ja, jeder Korkenzieher, die er gegen seine Feinde einsetzt, tut beim Zuschauen weh. Ein Mann im Ruhestand, der erbarmungslos Selbstjustiz übt.

Auch wenn der dritte Teil den Untertitel "The Last Chapter" trägt – Regisseur Antoine Fuqua hat bereits laut über einen weiteren Teil nachgedacht…

Die Bewertung auf einen Blick

Vier von fünf Sternen

Action, USA 2023

Länge: 103 min

Ab 16 Jahren

Kinostart: 31. August 2023