Darum geht's

Tom arbeitet als Tennistrainer in einem All-Inclusive-Hotel auf Fuerteventura. Was zunächst wie ein Traum vom endlosen Sommer wirkt, ist für den ehemaligen Profi längst monotone Routine geworden. Während Touristen kommen und gehen, schlägt er Woche für Woche hunderte Bälle übers Netz und füllt die Leere mit flüchtigen Affären und Alkohol.

Doch dann taucht die geheimnisvolle Anne im Hotel auf. Sie, Ehemann Dave und ihr siebenjähriger Sohn Anton entsprechen nicht dem Bild der üblichen Pauschaltouristen. Schnell kommt Tom dieser netten Familie näher. Er gibt Anton Tennisstunden und lädt sie zu einem Ausflug ein, um ihnen die Insel zu zeigen.

Am nächsten Tag ist Dave wie vom Erdboden verschluckt. Ebenso mysteriös wie sein Verschwinden ist das Verhalten seiner Frau, die offensichtlich der Polizei nicht immer die Wahrheit erzählt. Allmählich kommt Tom ein schwerwiegender Verdacht.

Darum geht's wirklich

Um die Suche nach dem Sinn des Lebens.

Die spielen mit

Sam Riley spielt Tennislehrer Tom, Stacy Martin die mysteriöse Ehefrau, Jack Farthing den verschwundenen Ehemann.

Das sagt Kinokritikerin Andrea Burtz

Was für ein toller Genrefilm, was für ein großartiger Sam Riley in der Hauptrolle des desillusionierten Tennislehrers. In vier Kategorien ist "Islands" zu Recht beim Deutschen Filmpreis nominiert – unter anderem Sam Riley als "bester Schauspieler".

Auch Stacy Martin überzeugt als Besetzung der blonden Femme Fatale an der Seite ihres beschränkten Ehemanns Dave, der es im Familienurlaub auf heimliche Flirts abgesehen hat. Sein mysteriöses Verschwinden reißt Tennislehrer Tom aus der Lethargie: Widerwillig wird er zum Detektiv.

Die raue Schönheit Fuerteventuras und der Soundteppich tun das Übrige, um dem Thriller eine dichte Atmosphäre zu verleihen. Schon in den ersten Minuten beschleicht einen Unwohlsein, dass hinter der strahlenden Urlaubskulisse dunkle Abgründe lauern. Regisseur Jan-Ole Gerster wählt ein angenehm langsames Erzähltempo, in dem sich Spannung entfalten kann. Die Daumen für den Deutschen Filmpreis am Freitag, 9. Mai, sind gedrückt.

Die Bewertung auf einen Blick

Vier von fünf Sternen

Psychothriller, Deutschland 2025

Regie: Jan-Ole Gerster

Länge: 123 Minuten

Ab 6 Jahren

Kinostart: 08.05.2025