Darum geht's

Der wilde Sex des jungen benachbarten Paars lässt die Wände von Thomas und Annes Altbauwohnung wackeln. Die lustvolle Geräuschkulisse erinnert sie schmerzhaft daran, dass ihre eigene Beziehung nach 20 Ehejahren arge Abnutzungserscheinungen hat.

Übermüdet und genervt streiten sie noch mehr als sonst, obwohl es bei ihnen auch mal wild zuging. Als Anna die Nachbarn zum Aperitif einlädt, erscheinen Salvi und Lisa gut mit exotischen Häppchen.

Als sie dem mürrischen Paar sogar ein freizügiges Angebot machen, eskaliert der alkoholselige Abend und bringt Wahrheiten ans Licht.

Darum geht's wirklich

Ein bürgerliches Paar in den 50ern wird durch das wilde Sexleben der Nachbarn zu einem Blick aufs eigene Eheleben gezwungen.

Die spielen mit

Roeland Wiesnekker spielt Thomas, Ursina Lardi seine Frau Anna. Max Simonischek ist als Nachbar Salvi zu sehen, Sarah Sparle spielt seine Freundin Lisa.

Das sagt Kinokritikerin Andrea Burtz

Alles sieht nach einem gediegenen Abend bei Wein und Häppchen aus. Doch nach Small Talk mit den jungen Nachbarn ist rasch klar, dass Salvi und Lisa eine offene Beziehung führen. Beide flirten ungehemmt mit ihren Nachbarn.

Gespräche werden intensiver, Alkohol fließt schnell und plötzlich bricht sich all der Frust des alten Ehepaars bahn. Als Lisa und Salvi den Gastgebern ein frivoles Angebot machen, gibt's für lang gehütete schmerzhafte Wahrheiten kein Halten mehr.

Die Komödie von Sabine Boss beruht auf dem spanischen Theaterstück "Sentimental", das dort auch erfolgreich fürs Kino adaptiert wurde. Sprühender Wortwitz und ein gut aufgelegtes Ensemble sorgen auch in der Schweizer Variante für Überraschungen, auch wenn nicht jede Pointe zündet.

Ging es zu Beginn des Abends bei Thomas und Anna noch um den neuen Teppich, steht bald ihre Ehe auf dem Spiel. Die Komödie entwickelt sich in den vier Wänden von Anna und Thomas zum Drama.

In seinen besten Momenten erinnert das Kammerspiel an Polanskis Erfolgsfilm "Der Gott des Gemetzels", auch wenn an der ein oder anderen Stelle die Zuspitzung fehlt.

Die Bewertung auf einen Blick

Drei von fünf Sternen

Tragikomödie, Schweiz 2022

Regie: Sabine Boss

Länge: 91 Minuten

Ab 12 Jahren

Kinostart: 01.06.2023