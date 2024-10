Darum geht's

Carl Kollhoff ist ein Bücherfreund. Der ältere Herr steht Tag für Tag zufrieden im Hinterzimmer des Bücherlädchens im Ort und schlägt Werke ein, um sie persönlich zu seinen Stammkunden zu bringen. Anderen Kontakten geht der scheue Mann aus dem Weg. Eines Tages schließt sich die neunjährige Schascha seinem Spaziergang an. Widerwillig lässt Kollhoff die Begleitung zu, schnell erwächst aus der täglichen Routine ein Freundschaft. Auch bei Stammkunden ist Schascha beliebt und wirbelt deren Leben durcheinander. Sie bringt schließlich selbst Carl dazu, sein Schneckenhaus zu verlassen. Die beiden haben mehr gemeinsam, als sie denken.

Darum geht's wirklich

Um die Kraft der Fantasie.

Die spielen mit

Christoph Maria Herbst spielt den Buchspazierer, Yuna Bennett ("Das Signal") ist in der Rolle von Schascha zu sehen. In Nebenrollen sind Maren Kroymann und Ronald Zehrfeld mit dabei.

Das sagt Kinokritikerin Andrea Burtz

Ein Familienfilm, der glücklich aus dem Kino entlässt. Regisseur und Kameramann Ngo The Chau hat den gleichnamigen Bestseller von Carsten Henn märchenhaft umgesetzt. Die Kleinstadt (wundervoll: Velbert-Langenberg!) ist in warmes Licht getaucht, Blumen und Girlanden schmücken Vorgärten, die Bewohner reden in den Straßen freundlich miteinander. Das ist die Welt, durch die der Buchspazierer täglich seine Bücher, liebevoll eingeschlagene Ware, zu den Menschen bringt. Er selbst ist belesen und zitiert gern aus Werken, eine Eigenart, die der Film spielerisch verarbeitet.

Im Umgang ist der Buchspazierer freundlich-distanziert. Nie betritt er eine Wohnung oder stellt persönliche Fragen. Anders die kleine Schascha, die mit entwaffnender kindlicher Neugierde Fragen stellt und sich für alle Menschen interessiert. Christoph Maria Herbst und Yuna Bennett harmonieren in ihren Rollen als ungleiches Paar wunderbar. Nach und nach werden ihre Lebensgeschichten erzählt, die Grund für ihre unausgesprochene, verbindende Trauer sind. Da der Film von Beginn märchenhaft angelegt ist, stört es nicht, dass Nebenfiguren – wie die Lehrerin mit bunten Socken, genannt "Pippi Langstrumpf" - eindimensional angelegt sind. "Der Buchspazierer" ist ein Film aus einem Guss, der herzerwärmend Sonne in trübe Herbsttage trägt.