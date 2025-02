Bridget Jones - Verrückt nach ihm

Darum geht's

Bridget Jones ist wieder allein. Seit Mark Darcy vor vier Jahren verstarb, kümmert sie sich allein um den 10-jährigen Billy und die 6-jährige Mabel.

Auf Rat ihrer Frauenärztin geht sie wieder arbeiten und probiert Dating-Apps aus. Schon bald hat Bridget einen Liebhaber, der halb so alt ist wie sie. Wie gewohnt tappt sie beim Versuch, Arbeit, Haushalt und Liebesleben unter einen Hut zu bringen, vom einen Fettnapf in den nächsten.

Darum geht's wirklich

Bridget Jones hat vier Jahre lang um ihren verstorbenen Mann getrauert. Jetzt beschließt die alleinerziehende Mutter, sich wieder dem Leben und Überraschungen zuzuwenden und findet zu alter Form zurück.

Die spielen mit

Renée Zellweger ist Bridget Jones, Colin Firth taucht in der Erinnerung als Mark Darcy wieder auf, Hugh Grant spielt ihren ehemaligen Liebhaber Daniel Cleaver. Emma Thompson hat als Frauenärztin einen Gastauftritt, der nachhallt.

Leo Woodall ("White Lotus") ist der junge Liebhaber, Chiwetel Ejiofor verkörpert den Naturwissenschaftslehrer, der auf den zweiten Blick sympathisch ist.

Das sagt Kinokritikerin Andrea Burtz

Vor 24 Jahren kam die Verfilmung von Helen Fieldings erfolgreichem Roman "Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück" in die Kinos. Renée Zellweger bestach in der Titelrolle als chaotisch-sympathische Single-Frau, die von einem Fettnapf in den nächsten tritt – auf der Suche nach "dem Richtigen" fürs Leben.

Den hatte sie dann mit Anwalt Mark Darcy gefunden. Zwei weitere Filme, in denen Bridget heiratete und Mutter wurde, folgten. Nach neun Jahren Pause ist die Chaotin wieder da: als Witwe mit zwei kleinen Kindern und ihrem liebenswerten Freundeskreis, der sie immer unterstützt.

Zu Beginn regieren Trauer und Wehmut Bridgets Alltag. Neben Vorzeigemüttern kommt die unfrisierte Bridget im Mantel über dem Schlafanzug am Schultor chaotisch daher. Durch einen Zufall lernt sie – natürlich in einer peinlichen Situation an einem Ast hängend - ihren jüngeren Liebhaber kennen, den sie gleich ins Familienleben lässt.

Ex-Freund Daniel Cleaver (Hugh Grant) – immer noch zu weit aufgeknöpft – passt dann auf ihre Kinder auf und zeigt den Kleinen, wie man Cocktails macht. Und dann meldet sich der Neue einfach nicht mehr. Bridget wird also "geghostet", wie man heute sagt. Die Filmreihe ist im Jahr 2025 angekommen.

Es macht Spaß, altbekannte Figuren wiederzusehen. Bridgets ehemaliger Herzensbrecher Daniel Cleaver, ein Aufreißertyp, scheint mittlerweile aus der Zeit gefallen – das wird genauso thematisiert. Allerdings sind beliebte Figuren aus den Vorgängerfilmen mittlerweile so zahlreich, sodass man sich zunächst im Personal zurechtfinden muss.

Bridgets Wandel von der trauernden Witwe zur Frau, die sich dem Leben langsam wieder öffnet, gelingt. Die Episode mit ihrem jüngeren Liebhaber wirkt jedoch künstlich, genauso wie folgende Drehbuchwendungen. Eine gradlinigere Geschichte wäre Bridget zu wünschen gewesen.

Die Bewertung auf einen Blick

Drei von fünf Sternen

Komödie, USA/Großbritannien, Frankreich 2025

Regie: Michael Morris

Länge: 125 Minuten

Ab 12 Jahren

Kinostart: 27.02.2025