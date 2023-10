Die Antwort lautet also:

Tierpark oder Zoo? Es gibt im Grunde keine Vorschrift, wer sich wie zu nennen hat. Vor einigen Jahren hat die EU das Wort "Zoo" aber genauer beschrieben - in der Zoo-Richtlinie.

Und da steht drin: Ein Zoo ist ein Ort, an dem man sich lebende Wildtiere angucken kann - an mindestens sieben Tagen im Jahr. Also ist offiziell jeder Tierpark auch ein Zoo.