Warum sind die meisten Flugzeuge weiß?

Die Antwort lautet also:

Weiße Flugzeuge heizen sich nicht so stark auf, sie stoßen nicht so oft mit Vögeln zusammen und man sieht Beschädigungen an der weißen Lackierung schneller. Außerdem müssten farbige Flugzeuge häufiger neu lackiert werden, weil die Sonne die Farben verblassen lässt.