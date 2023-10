Wien gehört laut Umfragen zu den saubersten Städten der Welt. Kommt es daher? Die Wiener achten darauf, dass keiner irgendwas auf die Straße wirft. Hat "wienern", also polieren und sauber machen, was mit der sauberen Stadt Wien in Österreich zu tun?

Die Maus hat versucht, das rauszufinden: Sie hat Bücher gewälzt und Experten befragt. Und die Gesellschaft für deutsche Sprache sagt: "Wienern" kommt aus der Soldatensprache. Vor über 100 Jahren haben die Soldaten ihre Lederstiefel mit "Wiener Kalk" poliert.

Dieser Wiener Kalk ist ein feines Pulver, das später auch von Menschen zu Hause benutzt wurde. Damit kann man nicht nur Lederstiefel, sondern auch Edelstahl, Fliesen und Keramik reinigen, ohne dass sie verkratzen.