Warum ist Zitroneneis weiß?

Die Maus hat sich bei Salva, einem Eisexperten aus Wuppertal, schlau gemacht. Der hat ihr erklärt: Zitroneneis besteht aus Zitronensaft, Wasser, Zucker und vielleicht ein wenig Eigelb oder einem anderen Bindemittel. Manchmal ist in Zitroneneis auch Milch oder Sahne.

All diese Zutaten sind eher hell und weißlich. Die gelbe Farbe der Zitrone steckt vor allem in der Schale. Und die wird für das Eis meistens nicht benutzt – und wenn, dann nur in geringen Mengen.

In Werl gibt es eine Eisfachschule. Und hier hat die Maus erfahren: Wenn Zitroneneis gelb ist, dann nur, weil jemand Lebensmittelfarbe dazu gemischt hat.

Übrigens: Zitronen sind grün, wenn sie wachsen. Sie bekommen ihre gelbe Farbe erst, wenn die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht ausreichend groß sind. Dann wird das grüne Chlorophyll abgebaut und die gelbe Farbe kommt zum Vorschein.

Das heißt: Eine grüne Zitrone muss nicht unreif sein. Oft werden Zitronen aber nachbehandelt, mit dem Reifegas Ethylen, damit sie im Supermarkt schön gelb aussehen. Bei Bio- Zitronen macht man das nicht, deswegen sind die im Supermarkt oft noch grün.

Habt ihr auch eine Frage an die Maus?

Jeden Morgen beantwortet die Maus bei WDR 2 Kinderfragen zu den spannendsten Themen. Ihr wollt auch etwas wissen? Dann stellt der Maus Eure Frage.