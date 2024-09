Die Maus hat zwei Erklärungen dafür gefunden:

Nachtisch soll aus dem alten Rom kommen – da gab es regelrechte Fressorgien – und nach dem Essen sah der Tisch auch entsprechend aus.

Die Diener haben es sich dann einfach gemacht: Angeblich haben sie den ganzen Tisch rausgetragen und einen neuen Tisch, den Nachtisch, reingetragen. Auf dem stand dann die Nachspeise.

Eine andere Erklärung ist: Nachtisch kam vor einigen Hundert Jahren vom Französischen ins Deutsche: desservir hieß so viel wie "den Tisch abräumen", das Dessert war dann das, was man am Ende der Hauptspeise auf den Tisch stellte.

Und eine Nachspeise ist eben das, was es NACH dem gibt, was vorher auf dem Tisch war.

