Ein großes Maul hat er nicht – vielmehr große Hände. Warum also Maul? Und Wurf? Die Maus hat da was Spannendes gelesen. Zuerst hieß der Maulwurf Mow-Werf – das kommt vom englischen Mow = Haufen. Er hieß also Haufenwerfer.

Die sieht man ja draußen jetzt auch wieder, die Maulwurfshaufen oder -hügel. Später wurde das Tier dann zum Moltewurf – Molte war früher das Wort für Erde. Da wurde der Maulwurf also vom Haufenwerfer zum Erdwerfer.

Und weil auch das Wort Molte aus der Mode kam, hieß der Maulwurf nun endlich Maulwurf. Weil er die Erde mit dem Maul, also dem Mund nach oben wirft, sagten die Leute.

Und das stimmt auch irgendwie: Der Maulwurf gräbt mit seinen starken Händen die Erde weg, transportiert sie so am Körper vorbei nach hinten. Dann wendet er und stößt die Erde an die Oberfläche – mit dem Kopf, dem Maul und seinen Schultern.