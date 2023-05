Selbst Geschwister sind unterschiedlich intelligent – nur bei eineiigen Zwillingen sind die Unterschiede nicht so groß, hat die Maus herausgefunden. Es liegt also unter anderem an den Genen, wie intelligent wir sind.

Gene sind der Bauplan unseres Körpers. Jede Zelle unseres Körpers muss wissen, was sie machen soll. Und diese Information ist in unseren Genen gespeichert. Diese Gene haben sich aus den Genen von Mutter und Vater bei der Fortpflanzung gemischt. Jedes Mal, wenn ein Kind entsteht, ist diese Mischung dann eine andere.

Die Maus hat im Internet auch mal eine Meldung gelesen, dass angeblich vor allem die Gene der Mutter bestimmen, wie schlau ein Kind wird. Das halten aber die meisten Wissenschaftler für Unsinn. Es ist immer ein Mischmasch aus beiden Eltern.

Jetzt kommt das ABER: Nicht nur unsere Gene bestimmen, wie intelligent wir sind. Sie tun das im Zusammenspiel mit unserer Umwelt. Wenn also das klügste Kind ganz allein im Wald leben würde – dann würde es ja nicht viel lernen.

Ärzte haben der Maus erklärt, dass es auch Dinge gibt, die die Intelligenz verringern können: Umweltgifte, Drogen, Rauchen, fehlende Bewegung, zu wenig Schlaf und ständige Sorgen.