Wie groß ist eine Sternschnuppe?

So schön eine Sternschnuppe am Himmel auch aussieht - Astronomen, also Menschen, die sich mit Sternen und dem Himmel auskennen, haben der Maus gesagt: Eine Sternschnuppe ist ein winziges Stück "Dreck aus dem Kosmos".

Sternschnuppen sind meist kleiner als ein Reiskorn, können aber auch etwas größer sein. Sie stammen von Asteroiden – das sind kleine Planeten, die aus Gestein und Metall bestehen. Wenn zwei davon aufeinanderprallen, dann brechen davon Trümmer ab.

Diese kleinen Steinchen können dann mit einer Riesengeschwindigkeit auch Richtung Erde unterwegs sein. Wenn sie in die Erdatmosphäre eintreten, also durch die Luft unserer Erde fallen, dann wird die Luft um den Stein so heiß, dass sie leuchtet. Diese Leuchtspuren sind das, was wir als Sternschnuppen bezeichnen. Die kleinen Steine werden beim Flug völlig zerstört und kommen gar nicht bei uns auf dem Boden an.

Und warum sagt man eigentlich "Schnuppe"? Wenn man den Docht einer Kerze abschneidet, dann nannte man dieses abgeschnittene Ende früher "Schnuppe". Und weil man dieses Docht-Ende nicht mehr braucht, sagt man heute noch "das ist mir schnuppe".