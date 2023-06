Warum liegen rund um Bahnschienen Steine?

Stand: 12.06.2023, 00:00 Uhr

In dieser Woche kommen die Fragen an die Maus von der Lioba Grundschule aus Warstein. Pauline aus der Klasse 3c möchte gerne wissen: Warum liegt rund um die Schienen Schotter, also diese kleinen Steine?

Von Frank Krieger