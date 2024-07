Davon hat die Maus auch schon gehört. Und es gibt sogar einen Namen für dieses Phänomen: First-Night-Effect – oder auch Erste-Nacht-Effekt.

Ein Schlafforscher hat der Maus das so erklärt: Das kommt vermutlich aus der Steinzeit. Unsere Vorfahren hatten damals kein festes Haus, sondern haben sich immer einen anderen Lagerplatz gesucht. Da wussten sie aber nicht, ob es wirklich sicher ist, ob es zum Beispiel wilde Tiere in der Nähe gibt.

Und unser Gehirn will auch heute noch checken, ob das alles okay ist, ob irgendwo Gefahren lauern. Wir schlafen deswegen an unbekannten Orten nicht ganz so tief, werden schnell wach - durch Geräusche etwa, die es zu Hause nicht gibt.

Forscher vermuten, dass dann nur eine Gehirnhälfte richtig schläft und die andere im Alarm-Modus ist.

Experten empfehlen deswegen, bekannte Gerüche mitzunehmen: das eigene Kissen etwa. Oder mit den Kindern zum Einschlafen bekannte Dinge zu hören wie Bibi Blocksberg oder Benjamin Blümchen. Das signalisiert unserem Gehirn: Das ist wie früher, ich bin sicher, ich kann entspannt schlafen!