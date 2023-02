Früher wurde auf einem Feuer gekocht. Für die Töpfe gab es Gestelle – mit Zacken, mit Haken – die sahen aus wie kleine Zähne aus Metall.

Je tiefer der Topf an diesem Gestell hing, desto heißer war es. Und wenn man wollte, dass die Suppe schnell heiß wurde, dann hat man einen Zahn zugelegt, den Topf also weiter runter ans Feuer gebracht.

Das könnt ihr euch in einem Freilichtmuseum anschauen – wie im oberbergischen Lindlar etwa. Dort gibt es ein Haus aus dem 19. Jahrhundert, und da sieht man so einen Topf an einem Haken (Zahn).

Also: Wenn jemand sagt, ihr sollt einen Zahn zulegen, dann heißt das, ihr sollt schneller sein. Wie die Suppe im Topf, die näher ans Feuer gebracht wurde, weil man sie an den untersten Zahn des Gestells gehängt hat.