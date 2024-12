Glückssterne für Silvester

Papier-Glückskekse

Man braucht:

Papier, Schere, Stift, Klebestift, Büroklammern

So geht's:

1. Kreise ausschneiden, z.B. 12 cm Durchmesser (wie eine CD)

2. Kreis mittig falten (ohne die Mitte einzudrücken), die Ränder oben zukleben und mit Büroklammern fixieren

3. In der Zwischenzeit die Glücksbotschaft auf kleine Papierstreifen schreiben

4. Botschaft falten und mittig in den Kreis legen

5. Kreis mittig knicken, so dass die offenen Enden zusammen kommen

6. Die Innenschenkel des Glückskeks zusammenkleben

7. Eventuell wieder kurz fixieren, trocknen lassen - Fertig!

Glücks-Sterne

Man braucht:

Pappe (Glitzer kann nie schaden), im besten Fall Sternen-Stanzer ansonsten Sternvorlage & Schere, Papier, Stift, Klebestift, Stift, Cuttermesser

So geht's:

1. Zwei gleich große Sterne ausschneiden

2. In einen Schenkel mit dem Cuttermesser einen Schlitz in der Breite des einzuschiebenden Zettels schneiden

3. Zettelchen auf die passende Länge kürzen und zum Beschriften nochmal rausziehen

4. Beschriften

5. Die Spitzen der Sterne zusammenkleben - Fertig!

Bedruckte Kerzen

Man braucht:

Kerzen, Wasserschiebefolie, evtl. Drucker, wasserfeste Stifte oder Stempelfarbe, Schüssel mit Wasser

So gehts:

1. Wasserschiebefolie bedrucken, bestempeln oder beschreiben

2. Folie im Wasserbad lösen

3. Folie auf die Kerze legen und vorsichtig das Papier unter der Folie wegziehen

4. Trocknen lassen, evtl leicht abtupfen - Fertig!

Glücksglas

Im Glücksglas lassen sich - mit ein wenig Glitzer und vierblättrigen Kleeblättern - Gutscheine, Ideen für einen schönen Tag oder gute Wünsche unterbringen.