Gegangen, um zu bleiben

Am Ende ("Tommi") verfällt Henning May sogar ins Kölsche. Manchmal muss man eben nach Berlin gehen, um zurück im Proberaum in Köln-Ehrenfeld ein Album einzuspielen. Man muss weggehen, um anzukommen. In der Heimat, in Melancholie und Nostalgie.