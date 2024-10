Die Machiavelli Sessions & Stories mit Apsilon, Domiziana, $oho Bani und Trettmann sind jetzt online in der ARD Mediathek. Wir haben die Sessions immer geliebt, es waren immer kleine Lebensträume, die wir uns mit den vielen Beteiligten zusammen erfüllt haben, aber wir wollten eigentlich immer so viel mehr erzählen. So viel mehr von den Songs, Künstler*innen und Geschichten dahinter. Aus dem simplen Grund, dass es so viel darüber zu erzählen gibt. Herausgekommen sind vier Doku-Episoden in der ARD Mediathek, an deren Ende jeweils ein Song mit dem MDR-Sinfonieorchester performed wird.

Vassili und Jan sprechen über dieses Projekt - Vassili als begeisterter Zuschauer und Jan mit den Einblicken in Entstehungsprozesse, Drehtage und Interviews, die er mit den Artists geführt hat.

Hört euch die Folge an und dann ab in die ARD Mediathek: Streamt das Ding!