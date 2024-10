Das Doku-Format "Machiavelli Sessions & Stories" porträtiert Stars mit Message aus der Rap- und HipHop-Szene. Dabei endet jede Folge mit einem Gänsehaut-Moment: Die Künstler:innen Trettmann, Domiziana, Soho Bani und Apsilon treffen auf ein Orchester, mit dem sie neue Versionen ihrer Songs performen. Los geht es am 16. Oktober in der ARD Mediathek.

Jede Folge der Videoreihe dreht sich um eine:n Künstler:in und einen gesellschaftspolitischen Song – selbst geschrieben über ein Thema, das ihn oder sie bewegt. Das Publikum taucht ein ins Leben und die persönlichen Stories der Artists, die den Background zu den Songs liefern. Highlight jeder Folge ist die Performance dieses Songs mit dem MDR-Sinfonieorchester. Neu arrangiert durch den Komponisten und Dirigenten Gordon Hamilton trifft hier die Kraft der Worte auf die Wucht der klassischen Musik. Vereint als "Machiavelli Sessions & Stories" bekommt das Publikum einen exklusiven, persönlichen Blick auf Stars der Rap- und Hip-Hop-Szene und lernt diese auch musikalisch von einer neuen Seite kennen.

Die einzelnen Folgen:

Trettmann nimmt uns mit in seine Jugend im Chemnitz der Nachwendezeit, in der er rechtsextreme Gewalt erlebt hat.

Domiziana erzählt eine sehr persönliche Geschichte über Selbstzweifel und eine Panikattacke.

Soho Bani macht sich im Nummer-1-Hit "Zeit, dass sich was dreht" Gedanken über seine Zukunft und fordert Gerechtigkeit für nachfolgende Generationen.

Apsilon gibt uns einen hoffnungsvoll-melancholischen und zugleich kritischen Einblick in das Leben von Arbeitseinwanderer-Familien.

"COSMO Machiavelli" steht für die Idee, Politik und Rap auf eine völlig neue Art zu verbinden und neue Perspektiven aufzuzeigen. Neben dem preisgekrönten Podcast von COSMO (WDR) mit den Hosts Jan Kawelke und Vassili Golod und den drei erfolgreichen Staffeln der "COSMO Machiavelli Sessions", in denen Hip-Hop-Künstler:innen ihre Songs mit verschiedenen Orchestern neu interpretieren, gibt es jetzt mit dem Doku-Format "Machiavelli Sessions & Stories" eine spannende Erweiterung. Der Name "Machiavelli" geht auf den politischen Philosophen Niccolò Machiavelli zurück, der auch Rap-Legende Tupac zu seinem Künstlernamen "Makaveli" inspiriert hat.

"Machiavelli Sessions & Stories"erscheint am 16. Oktober mit vier Folgen à 30 Minuten in der ARD Mediathek, auf ardkultur.de und ab dem 23. Oktober auch auf dem COSMO YouTube-Kanal. Produziert wurde die Reihe von Rocket Beans Productions für ARD Kultur und COSMO, dem jungen internationalen Kulturangebot von WDR, rbb und Radio Bremen. Die Sessions sind in Zusammenarbeit mit dem MDR-Sinfonieorchester entstanden.