Kendrick Lamar demonstriert in Compton, Stormzy in London und Nura in Berlin. Und Rapper*innen machen, was sie nun mal machen: Sie schreiben Songs. Ausgelöst wurde all das durch den Mord an dem Schwarzen US-Bürger George Floyd durch einen weißen Polizisten. Passanten haben den Mord gefilmt. Ein Video mit einer neuen Dimension, wie es der Rapper Samy Deluxe sagt: "In den letzten Jahren gab es ja schon viele dokumentierte Polizeimorde an Schwarzen Leuten – das war trotzdem die visuellste Exekution, die ich je in meinem Leben gesehen habe."

So ging es wohl vielen. Aber dieser Mord war eben kein Einzelfall, nicht in Deutschland und nicht in den USA. Und es ist nur die "Eisbergspitze", wie es Samy in seinem neuen Song "I can’t breathe" berappt. Struktureller Rassismus reicht in alle Bereiche unserer Gesellschaft.

"Dieses Mal ist anders", gilt auch für Machiavelli Push. Salwa Houmsi und Jan Kawelke fokussieren sich diese Woche nur auf ein Thema: Black Lives Matter. Sie telefonieren mit betroffenen jungen Menschen in den USA und mit der Autorin Alice Hasters und der Journalistin Aminata Belli über das, was noch zu tun ist und was Hoffnung gibt.

