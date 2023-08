Queere Menschen im Reality-TV - mit Wikiriot

BBQ – Der Black Brown Queere Podcast von COSMO. . 49:56 Min. . Verfügbar bis 25.08.2025. COSMO. Von Zuher Jazmati; Dominik Djialeu.

Guilty Pleasure für Viele: Reality TV-Shows anschauen. Queere Formate haben inzwischen ihren festen Platz und werden gerne geschaut. Wie wird dort Queerness dargestellt?

Wiktoria Phillips ist Feministin, Influencerin und vor allem: sie selbst. Bekannt ist sie unter ihrem Künstlerinnennamen Wikiriot. Sie hat beim queeren Reality-TV-Format "Princess Charming" mitgemacht und erzählt in dieser Folge unter anderem, wie es dort hinter den Kulissen abläuft.



Der BBQ Podcast ist seit August 2023 ein Angebot von COSMO. Dies ist die erste Ausgabe, die mit und für COSMO produziert wurde.



Weiterführende Links



Druck, Hass, Manipulation: Wie kaputt macht Germany‘s Next Topmodel? Unter diesem Titel hat STRG_F eine sehenswerte Doku veröffentlicht:



https://www.youtube.com/watch?v=Bz13SNiFpG8



Jährliche Studie zur Frage, wieviele LGBTQ-Charaktere in Serien zu Sehen sind und wie der Anteil der PoC-Menschen darunter ist.



https://glaad.org/whereweareontv22



