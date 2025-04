Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

255 – Can't Fake This

Burna Boy, Trettmann und Peter Fox – die Feature-Liste, mit der sich 255 schmücken können, ist mittlerweile ziemlich lang. Die drei Brüder Charles, Guy und Louis haben sich in den letzten paar Jahren zur absoluten Afrobeats-Größe Made in D gemausert. Zwar ist das Producer-Trio in Köln-Ehrenfeld zu Hause, saugt aber mit regelmäßigen Reisen Vibes und Sounds der nigerianischen Hauptstadt und Afrobeats-Metropole Lagos auf. Was dabei raus kommt, ist eine tanzbare, aber viel softere Version des Genres, die fast schon wolkig-leicht anmutet, wie in "Can't Fake This", das jetzt mit Visuals ihrer vielen Reisen und Arbeit ausgestattet wurde. Auf dem neuen Album "Odabo" kommen 255 übrigens ganz ohne Features aus. Denn sie haben die Gesangsparts selbst eingespielt und dann mithilfe von KI bearbeitet. Beim COSMO Festival am 14. Juni werden 255 zum ersten Mal in ihrer Karriere ein Live-Set auf dem Afrobeats Floor spielen.