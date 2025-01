COSMO Festival - 14. Juni 2025

Wir wollen mit euch im Junkyard (Tickets) in Dortmund feiern! Zwischen DIY-Schrottskulpturen, Graffiti und Schiffscontainern. Open Air, in der Halle, im Club und in einem ausrangierten Bus als Bonus-Stage. Nach und nach geben wir hier das Line Up bekannt…

EZHEL

Ezhel

Sercan İpekçioğlu alias Ezhel ist aktuell DIE prägende Figur der türkischen Rap-Diaspora. Mit einer einzigartigen Mischung aus Trap, Hip-Hop und Reggae schafft er einen unverkennbaren Sound – und zeigt sich zugleich als Künstler mit sozialer Haltung. Ganz in der Tradition des Rap rückt Ezhel gesellschaftskritische Themen in den Fokus seiner Texte.



Aufgewachsen in Ankara, war die Straßenmusikszene der Stadt seine Hochschule. Sein Debütalbum "Müptezhel" katapultierte ihn 2017 ins Rampenlicht. Seitdem gilt Ezhel als Sprachrohr der Unzufriedenen in der Türkei. Doch sein Erfolg brachte auch Herausforderungen mit sich: Er wurde wegen angeblicher Verherrlichung von Drogenkonsum in seinen Songs verhaftet. In anderen Texten thematisiert er den Putschversuch oder die zunehmenden Femizide in seiner Heimat.

Seit fünf Jahren lebt Ezhel in Berlin. Dort entstand auch sein aktuelles Album "Derdo" – das erste, das komplett in seiner neuen Heimatstadt aufgenommen wurde. Es erzählt Geschichten von Liebe, Exzess und Einsamkeit.

Ezhels Live-Shows sind legendär, und es versteht sich von selbst, dass er auf dem COSMO Festival einen der Headliner-Slots bekommt.