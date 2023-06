freekind. Feat. KUD Dolina Miru – Carry You (Live)

freekind. stehen kurz vor der Veröffentlichung ihres ersten Albums. Am 09. Juni erscheint "Since Always And Forever" – ein Tag vorm diesjährigen COSMO Festival, das quasi die Releasefeier für das Duo ist. Die kroatische Pianistin Sara und Drummerin Nina aus Slowenien haben sich erst vor zwei Jahren zusammengetan, um Musik zu machen. Dieses Jahr haben sie dann mit "Carry You" das gemeinsame Debütalbum angekündigt. Mit der Ursprungsversion setzen die beiden vor allem auf Jazz und BoomBap. Als kleines Extrageschenk vorm großen Release gibt es davon jetzt eine Live-Version, die nur auf das Wesentliche runtergepitcht wurde: Drums und Piano stehen im Vordergrund, während Sara singt und rappt und im Hintergrund der slowenische Chor KUD Dolina Miru seine Vocals beisteuert – aufgenommen in ganz besonderer Akustik in einer Kirche.