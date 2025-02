Es gab außerdem Auftritte von Fugees-Mitgliedern Lauryn Hill und Wyclef Jean und eine "Reunion" der legendären Grunge-Band Nirvana. Die Vocals vom verstorbenen Kurt Cobain übernahm Rapper und Sänger Post Malone. Unterhaltung stand im Vordergrund. Die beiden Musikerinnen Miley Cyrus und Brittany Howard haben zusammen mit der Hip-Hop-Band The Roots "Nothing Compares 2 U" von Sinéad O'Connor performt. Die 2023 verstorbene Sängerin hat bei einem eigenen Auftritt in der Show Anfang der 90er-Jahre für Schlagzeilen gesorgt. Damals hatte sie ein Bild des damaligen Papstes zerrissen und damit gegen sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche protestiert. Das wurde beim Auftritt am Wochenende aber nicht thematisiert. Der Roots-Drummer Questlove hat aktuell aber auch eine Doku veröffentlicht, in der die Geschichte und andere Kontroversen der Show Thema sind. Die Doku "Ladies and Gentlemen … 50 Years of SNL Music" ist im Streaming aktuell nur in den USA verfügbar.

$oho Bani & Herbert Grönemeyer bei Demo für Demokratie, soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte

Im Vorfeld der Bundestagswahl gab es am Wochenende erneut einige Demonstrationen, bei denen auch prominente Artists aus der deutschen Musiklandschaft sich zeigten und äußerten. Bei der Kundgebung als Auftakt-Event einer "Aktionswoche für Demokratie, soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte" mit dem Motto "Mutig. Menschlich. Miteinander" auf dem Bebelplatz in Berlin-Mitte performten zum Beispiel Singer-Songwriterin Mina Richman und Die Ärzte-Mitglied Bela B. gemeinsam den Anti-Nazi-Song seiner Band "Schrei nach Liebe" mit textlichen Änderungen in Richtung AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel. Beide kritisierten kurz vor Ende des Auftritts außerdem die CDU.

Laut Polizeiangaben waren bei der Demo in Berlin rund 30.000 Teilnehmende. Die Veranstaltenden des Bündnisses "Hand in Hand" sprechen von 38.000 Menschen. $oho Bani und Herbert Grönemeyer haben ihr gemeinsames Remake dessen Hits "Zeit, dass sich was dreht (Speed Up)" von 2006 performt. Herbert Grönemeyer hat in seiner Rede nach dem Auftritt u. a. dazu aufgerufen, wählen zu gehen, und klargemacht, was er sich dabei wünscht:

"Wählt den Fortschritt! Wählt den Klimaschutz! Wählt Armutsbekämpfung! Wählt Umverteilung, Lohnangleichung zwischen Ost- und Westdeutschland! Wählt den Schutz für Vulnerable, für queere Rechte, für feministische Politik! Wählt Einwanderung! Wählt ein starkes Europa!" Herbert Grönemeyer

Herbert Grönemeyer hat in der Rede u. a. auch an die verbrecherische Vergangenheit Deutschlands erinnert und die Vielfalt der deutschen Zivilgesellschaft seit dem 2. Weltkrieg hervorgehoben.