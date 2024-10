Polyton Preisverleihung in Berlin

Der neue Deutsche Musikpreis, der Polyton, wurde am Abend in Berlin verliehen. Gewonnen hat unter anderem Herbert Grönemeyer zusammen mit dem Rapper $oho Bani. Der Polyton-Preis ist noch ziemlich jung und wurde erst zum zweiten Mal verliehen, in acht Kategorien. Der Polyton will anders sein, versteht sich selbst als Preis von Menschen aus der Musikbranche an Menschen aus der Musikbranche. Aktuell sind in der Jury 50 Musikszenekenner.

Und in der Kategorie "Text" hat eben "Zeit, dass sich was dreht" von $oho Bani und Herbert Grönemeyer gewonnen. Bei $oho Banis Version des Songs "Zeit, dass sich was dreht" liegt der Fokus beim Text. "Und ich weiß, ja, es wird nicht einfach / Doch wenn du’s nicht machst, ja, dann macht es keiner." Da wird zum gesellschaftlichen Aufruf befördert, sich gegen Rechts zu engagieren.

Bei der Begründung heißt es: "Die generationenübergreifende Kollaboration erreicht ein breites Publikum im richtigen Moment." Das Lied zur Fußball-WM von Herbert Grönemeyer ist aus dem Jahr 2006, aber bei der Neuinszenierung mit dem Rapper $oho Bani sah die Jury etwas Besonderes. Außerdem hat Sängerin Paula Hartmann in der Kategorie "Produktion" einen Polyton bekommen oder Fatoumata Camara in der Kategorie "Bühne". Für den Song "Bauch Beine Po" von Rapperin Shirin David hat sie die Choreografie gemacht. Für die Jury ist sie eine der wichtigsten Choreograf:innen der Rap-Welt. In der Begründung heißt es außerdem: „Dank ihr sitzt auch dann alles, wenn an Sitzen längst nicht mehr zu denken ist.“

Saman Yasin ist vorläufig frei

Rund zwei Jahre saß der iranisch-kurdische Rapper Saman Yasin in Haft. Jetzt wurde er überraschend freigelassen – aber nur vorübergehend. Saman Yasin wurde im Zuge der "Frau Leben Freiheit" Proteste im Iran verhaftet. Bei Instagram hat er ein emotionales Video gepostet. Darauf sieht man den Moment, als er frisch aus der Haft entlassen wurde. Er umarmt seine weinende Mutter. Sie geht zu Boden, will eine Verneigung wie beim muslimischen Gebet machen. Er hebt sie hoch und küsst ihre Hand. Später sieht man ein Foto, offenbar zuhause: Er steht neben seiner Mutter und vielen Blumensträußen und guckt mit einem erleichterten Blick in die Kamera. Saman Yasin ist zwar frei, aber nur vorübergehend. Die Behörden sprechen von einem Hafturlaub. Aber es ist bei diesem Regime so willkürlich. Theoretisch könnte er jederzeit wieder ins Gefängnis zurückgebracht werden.

Saman Yasin wurde ursprünglich sogar zum Tode verurteilt. Die iranische Justiz wirft dem Rapper die versuchte Tötung von Sicherheitskräften während der Proteste im Jahr 2022 vor. Gegen das Todesurteil ist der 26-jährige Rapper in Berufung gegangen. Dem gab das Gericht statt und hat das Urteil aufgehoben. Seitdem wartet Saman Yasin im Gefängnis "Ghezel Hesar" in der Stadt Karaj auf den Prozess. Der soll tatsächlich neu aufgerollt werden. Der Musiker hat immer auf die schlechten Haftbedingungen aufmerksam gemacht. Er wurde brutal dort gefoltert. Aus Verzweiflung hat er Ende Februar in einem offenen Brief an den iranischen Justizchef um seine Hinrichtung gebeten und geschrieben:

"Ich kann das Gefängnis und die Ungewissheit für ein Verbrechen nicht ertragen, von dem weder Sie noch ich etwas wissen. Bitte verkünden Sie mein Todesurteil. Ich bin müde, macht damit Schluss!" Saman Yasin

Sein Anwalt hat bei X geschrieben, dass er gegen eine Kaution von umgerechnet knapp 60.000 Euro vorläufig zur medizinischen Behandlung freigekommen ist.