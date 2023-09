Gala und Dada

Die Diskussion um Murphys Kommentar überschattet die Veröffentlichung ihres neuen Albums. Dabei ist "Hit Parade" musikalisch großartig geworden. Róisín Murphy hat dafür mit DJ Koze zusammengearbeitet – alleine schon deswegen waren die Erwartungen groß. Der Hamburger gilt weltweit als einer der angesehensten DJ-Producer. Er erschafft auf jedem seiner Alben einzigartige Sound-Universen – ob solo, mit dem Dance-Music-Trio International Pony oder unter seinem Experimental-Alias Adolf Noise. "Hit Parade" klingt nach Koze in Bestform: filigran, funky, verstrahlt und dabei gleichermaßen humorvoll und glamourös. Das passt perfekt zu Róisín, die mit ihren extravaganten Outfits immer zwischen Gala und Dadaismus schwebt.

Allein auf Ibiza

Róisín verwandelt Kozes feingliedrige, bisweilen kauzige Produktionsweise in große Popmusik. Sie singt mit samtweicher Stimme, die ab und zu angenehm kratzen kann – oder sich im amerikanischen Akzent übt, wie im Intro von "The Universe". Ein humoristischer Kunstgriff, genauso wie der Albumtitel, den Koze in Reminiszenz an vergangene Chartserfolge vorgeschlagen hat, die die beiden in den Neunzigern erleben durften: sie mit ihrer Ex-Band Moloko und dem großen Hit "Sing It Back", er mit dem Hamburger Hip-Hop-Kollektiv Fischmob. "The Universe" ist der einzige Song, an dem Koze und Róisín gemeinsam an einem Ort gearbeitet haben. Ansonsten verlief die Produktion auch wegen des Corona-Lockdowns remote. Aus dem Nachteil wurde am Ende ein Vorteil. Róisín sagt, sie habe die Gesangsparts deswegen allein in ihrem Haus auf Ibiza einsingen müssen und sich Harmonien und Spielereien getraut, die sie nie vor einem Produzenten gewagt hätte.