Shitstorm auf Róisín Murphy nach Äußerung über trans* Personen

Die irische Sängerin Róisín Murphy ist in die Schusslinie geraten, nachdem sie sich über trans* Personen geäußert hatte. Jetzt hat sie beschlossen sich nach "verletzenden" Kommentaren aus dieser Diskussion im Netz zurückzuziehen. Róisín Murphy kennen wir vom Dou Moloko. Sie hat sich in einem Facebook-Kommentar gegen die Verwendung von Pubertätsblockern ausgesprochen. Diese Diskussion wird grade in Großbritannien sehr intensiv geführt. Pubertätsblocker sind hormonähnliche Substanzen, die den Leidensdruck von trans* Personen lindern sollen, wenn ihr biologisches Geschlecht nicht mit ihrem empfundenen Geschlecht übereinstimmt.

Róisín Murphy hat gepostet: "Bitte nennt mich nicht eine Terf (trans* ausschließende, radikale Feministin), aber Pubertätsblocker sind FUCKED, absolut desolat. Big Pharma lacht sich ins Fäustchen." Ihr Kommentar wurde als transfeindlich kritisiert. Daraufhin gab es einen Shitstorm,, sie musste schließlich nachgeben. Bei X (ehemals Twitter) hat sie geschrieben: "Ich wurde in einen sehr öffentlichen Diskurs geworfen, in dem ich mich unwohl fühle und für den ich zutiefst ungeeignet bin. Ich kann mich nicht genug dafür entschuldigen. Die Auswirkungen meines Handelns und die Spaltungen, die sie verursacht haben, zu sehen, ist herzzerreißend."

Danach hat sie sich auch noch an die enttäuschte queere Community gewandt: "Diejenigen von euch, die mich verlassen oder bereits verlassen haben, kann ich verstehen - wirklich. Aber bitte wisst, dass ich jeden einzelnen von euch geliebt habe. Ich war immer sehr stolz auf mein Publikum und habe es als Privileg empfunden, für euch aufzutreten, all die Jahre hindurch." Dann schreibt sie weiter: "Es tut mir so leid, dass meine Kommentare für viele von euch verletzend gewesen sind."

Weitere Mörder von Viktor Jara wurden verurteilt

Er war ein Volksheld: Victor Jara aus Chile. Jetzt sind 50 Jahre nach dem Militärputsch in Chile sieben ehemalige Soldaten wegen des Mordes an dem kommunistischen Sänger zu Haftstrafen verurteilt worden. Victor Jara war ein Volkssänger und Theaterregisseur. Sein Song "Derecho Vivir en Paz" wird bis heute bei chilenischen Demonstrationen gesungen. "Unser Lied ist das Feuer der puren Liebe", singt Victor Jara auf diesem Anti-Kriegs-Lied. Chile war während der Pinochet-Diktatur das Paradebeispiel der politisch verfolgten Singer-Songwriter wie Victor Jara - ein überzeugter Sozialist. Er ist während des Militärputsches 1973 verhaftet worden. Man hat ihn ins Stadion der Hauptstadt gebracht, wo er gefoltert und Tage später erschossen wurde.