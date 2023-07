Vereinbarkeit von Beruf und Familie: So machen es andere Länder 

So ein Splitting gibt es in Dänemark nicht. Dort werden auch Ehepartner:innen einzeln besteuert. Mehrere Studien deuten darauf hin, dass dadurch der Anreiz für Frauen, nicht zu arbeiten, deutlich geringer sei, weil es keinen steuerlichen Vorteil bringe. All das bedeutet natürlich, dass Paare zusammengerechnet mehr Steuern zahlen müssen. Diese Steuern kann der Staat aber wiederum in die weitere Familienpolitik stecken.

Recht auf Kinderbetreuung vereinfacht das Berufsleben

Für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist vor allem für Frauen auch die Kinderbetreuung ein Hindernis. Dafür können natürlich die Kinder nichts, das Problem sei "der Mangel an Betreuungsangeboten sowie die oftmals hohen Kosten, die dafür aufgewendet werden müssen", sagt Clara Albrecht vom Ifo-Institut. Gerade für Kleinkinder fehlen in Deutschland oft die Betreuungsplätze – auch wenn "in den vergangenen Jahren bereits enorme Fortschritte erzielt wurden", findet Albrecht.