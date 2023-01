Ford in Köln: Massiver Stellenabbau befürchtet - Betriebsversammlung am Montag

Im Entwicklungszentrum des Autokonzerns in Köln-Merkenich stehen laut Medienberichten tausende Jobs auf der Kippe. In außerordentlichen Betriebsversammlungen sollen am Montag die rund 14.000 Mitarbeiter über die Pläne des Unternehmens informiert werden. Dabei soll auch Ford-Deutschland-Chef Martin Sander sprechen, der die Elektrosparte in Europa verantwortet.

Entwicklungszentrum wohl betroffen

Ford stellt derzeit seine Modellpalette komplett auf Elektroautos um. Die aber sollen Medienberichten zufolge nicht von den Ingenieuren in Europa, sondern in den USA entwickelt werden. Die Folge: Im Entwicklungszentrum im Kölner Norden mit jetzt 3.800 Mitarbeitern ist die Sorge um die Arbeitsplätze groß. Durch die Umstellung auf Elektro könnten ebenfalls Arbeitsplätze im nahegelegenen Ersatzteil-Zentrum mit jetzt knapp 1.200 Stellen wegfallen. Denn Elektroautos sind einfacher konstruiert als Autos mit Verbrennungsmotoren.

Umbau des Konzerns für E-Autos

Derzeit werden die Produktionslinien im Kölner Werk für die Montage des ersten E-Modells umgebaut. In diesem Jahr soll der Wagen vom Band laufen, im kommenden Jahr ein zweites E-Modell folgen. Das Unternehmen will mit den neuen Modellen mehr Geld verdienen, als mit den bisherigen Klein- und Mittelklasse-Modellen mit Verbrennungsmotor. Der in Köln gebaute Dauerrenner Fiesta wird deshalb ab Mitte 2023 nicht mehr produziert. Auch die komplette Automontage im saarländischen Saarlouis wird eingestellt.

Strukturen in ganz Europa auf dem Prüfstand

Der gesamte Ford-Konzern in Europa wird seit Jahren umgekrempelt. Und immer wieder werden massiv Stellen gestrichen. Mit 5.400 wegfallenden Stellen im Jahr 2020 schien das Ende der Einsparungen erreicht. Eine offensichtlich trügerische Hoffnung.

Das exakte Ausmaß des Stellenabbaus diesmal werde derzeit noch festgelegt, schreibt das "Handelsblatt". Mit einer Entscheidung sei voraussichtlich im Frühjahr zu rechnen. Dabei gehe es nicht nur um den deutschen Teil des US-Konzerns, sondern die gesamte Europa-Tochter.

Über dieses Thema berichtet der WDR in seinen aktuellen Sendungen im Fernsehen und Hörfunk.