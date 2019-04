Bayer streicht offenbar 4.500 Jobs in Deutschland

Bayer sieht sich nach Monsanto-Übernahme mit Flut von Klagen konfrontiert

Bayer hatte im vergangenen Jahr das US-amerikanische Unternehmen Monsanto für rund 63 Milliarden US -Dollar übernommen. Nach der Übernahme sieht sich Bayer in den USA mit Tausenden Klagen wegen möglicher Krebsrisiken eines Unkrautvernichters von Monsanto konfrontiert. Das Mittel enthält den Wirkstoff Glyphosat. In zwei Fällen wurde das Unternehmen bereits von US-Gerichten zu Schadenersatzzahlungen in Millionenhöhe verurteilt.