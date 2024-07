Griechenland führt Sechs-Tage-Woche ein - ein Modell für Deutschland?

Tatsächlich könnten deutsche Unternehmen jederzeit mit ihren Arbeitnehmern eine Sechs-Tage-Woche aushandeln, wie Holger Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft im Gespräch mit dem WDR betont. " Vom Gesetz her ist das möglich. Wer das machen möchte, kann das mit dem Arbeitgeber vereinbaren. "

"Wenn wir alle weniger arbeiten, produzieren wir auch weniger." Holger Schäfer, Wirtschaftswissenschaftler

Über kurz oder lang müssten sich die Deutschen mit dem Gedanken anfreunden, mehr zu arbeiten, um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu sichern, meint Schäfer weiter. " Wenn wir das nicht machen, werden wir Wohlstand verlieren. " Denn die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland sinke von Jahr zu Jahr: Die "Babyboomer", also die geburtenstarken Jahrgänge zwischen 1950 und 1964, gehen in Rente. Bereits 2035 werden dem Arbeitsmarkt Schätzungen zufolge insgesamt 7 Millionen Kräfte fehlen.

Holger Schäfer

Allerdings gehe der Trend aktuell eher in die andere Richtung, so Schäfer. In einigen Unternehmen gebe es sogar Versuche, eine Vier-Tage-Woche einzuführen - auch, um neues Personal zu werben. Gesamtwirtschaftlich sei das eine schlechte Idee: " Wenn wir alle weniger arbeiten, produzieren wir auch weniger. "

Diskussionen um die Vier-Tage-Woche

Diese Ansicht ist allerdings nicht unumstritten. Eike Windscheid-Profeta von der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung verweist auf positive Effekte kürzerer Arbeitszeiten. Arbeitnehmer würden seltener krank und seien insgesamt höher motiviert. Frühere Erfahrungen mit Arbeitszeitverkürzung in Deutschland hätten gezeigt, dass damit keine Wohlstandsverluste einhergehen, so Windscheid-Profeta.

Arbeitszeitexperte und Unternehmensberater Guido Zander meint hingegen, die Vier-Tage-Woche könnte in einzelnen Unternehmen und Branchen durchaus funktionieren. Allerdings laufe eine Maschine nicht automatisch schneller, nur weil jemand weniger arbeite und deshalb vielleicht motivierter sei. " Wenn ich eine sehr hohe Krankenquote habe und berechtigt glauben kann, dass die runtergeht, wenn ich eine Arbeitszeitverkürzung mache, dann ist das natürlich ein Gegenfinanzierungselement ", sagte Zander dem SWR .

Unsere Quellen



Deutsche Presse-Agentur

Gespräch mit Holger Schäfer im WDR-"Morgenecho"

Guido Zander: Darum ist die 4-Tage-Woche kein Allheilmittel (SWR)

