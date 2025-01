Vergangene Momente festhalten

Du bist noch nicht bereit, das vergangene Jahr hinter dir zu lassen? Dann gefällt dir vielleicht die Idee, für die schönsten und wichtigsten Momente des vergangenen Jahres ein Scrapbook zu basteln. Du kannst Seiten bemalen, mit Fotos kleine Collagen erstellen und wichtige Ereignisse notieren. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Alternativ kannst du auch ein Fotobuch erstellen. So hast du die Möglichkeit, das Jahr noch mal Revue passieren zu lassen und festzuhalten, was du nicht vergessen möchtest.

Egal, ob du den Januar eher kreativ gestaltest oder dir besondere Aktivitäten vornimmst, eins ist sicher: Auch dieser Monat geht vorbei. Solltest du nicht so lange warten können, bis die ersten, sonnigen Frühjahrstage in greifbare Nähe rücken, kann sich ein Blick auf aktuelle Last-Minute-Flüge lohnen. Laut Reiseanbietern soll sich der Januar sehr gut für preiswertere Kurztrips ins Warme eignen. Am Strand, mit einem Kaltgetränk in der Hand, hat der Januar Blues definitiv keine Chance mehr.