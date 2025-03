Am 3. März 2009 war das Historische Archiv der Stadt Köln um 13.58 Uhr eingestürzt, zeitgleich wurden zwei benachbarte Gebäude mitgerissen. Zwei Menschen, ein 17-jähriger Bäcker-Azubi und ein 24-jähriger Design-Student, starben.

Um an sie mit einem stillen Gedenken zu erinnern, legen am Morgen des Rosenmontags Oberbürgermeisterin Henriette Reker gemeinsam mit dem Präsidenten des Festkomitees Kölner Karneval von 1823 e.V., Christoph Kuckelkorn, zwei Kränze an der Einsturzstelle nieder.

Unsachgemäße Tiefbauarbeiten

Das eingestürzte Kölner Stadtarchiv

Ursache für den Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln am Waidmarkt am 3. März 2009 waren unsachgemäße Tiefbauarbeiten bei der Kölner Nord-Süd-Stadtbahn.

Zum Zeitpunkt des Einsturzes hatten sich rund 27 Kilometer Akten, Urkunden, Karten, Pläne, Fotos, Tonträger und Videos in dem Archiv befunden. In der rund zweieinhalb Jahre dauernden Bergungsphase konnten 95 Prozent der Bestände geborgen werden.

Drei Freisprüche, eine Bewährungsstrafe

Das Landgericht Köln hat im Jahr 2018 drei von vier Angeklagten freigesprochen, weil ihnen keine Fehler nachgewiesen werden konnten, die ursächlich für den Einsturz waren. Ein Angeklagter, der mit der örtlichen Bauüberwachung an der U-Bahnbaustelle betraut gewesen war, wurde wegen fahrlässiger Tötung zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten auf Bewährung verurteilt.

Der neue Lesesaal des Archivs

Im Jahr 2020 wurde ein Archiv-Neubau an anderer Stelle in Köln, am Eifelwall, fertiggestellt. Das Gebäude beherbergt das Historische Archiv und das Rheinische Bildarchiv.

Quellen