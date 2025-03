Für "Konklave" fand Bertelmann außergewöhnliche Sounds

Vor seiner Nominierung hat Volker Bertelmann nach besonderen Klängen für seine Filmmusik zum Vatikan-Thriller "Konklave" gesucht: Dabei ist der 58-Jährige Künstler auf ein fast schon spirituelles Instrument gestoßen: Das Glas-Instrument Cristal Baschet, auch Kristall-Orgel genannt.

Dabei gleitet der Musiker mit befeuchteten Fingern über Glasstäbe und bringt sie so zum Vibrieren. Der dabei entstehende Sound wird über Metalltrichter verstärkt. Der Sound zieht sich wie ein Leitmotiv durch den Streifen.

Oscar-Gewinn hat sein Berufsleben verändert

Bertelmann mit dem Oscar

Mit Regisseur Edward Berger hat der 58-Jährige Komponist schon fünf Filme gemacht. Mit dem Gewinn des Oscars hat sich sein Leben schon sehr verändert, verriet er in einem Interview mit dem WDR : " Andere bekommen einfach eine andere Wahrnehmung von dem, was man macht. Die Arbeit bekommt einen respektvolleren Umgang. Jetzt ist meine Arbeit etwas mehr geschützt."

Bertelmann: Oscar-Gewinn war wie ein Rausch

Bertelmann, der auch unter dem Künstlernamen Hauschka bekannt ist, lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Düsseldorf. Als er vor zwei Jahren bei der Verleihung seinen Namen nach der berühmten Einleitung "And the Oscar goes to ..." hörte, war er komplett aus dem Häuschen: "Das ist total irreal" , sagte er kurz darauf, " einfach unbeschreiblich."

Er bezeichnete den Tag des Oscar-Gewinns wie einen Rausch: "Es ist ein bisschen wie ein Schützenfest."

Düsseldorfer Studio im ehemaligen Industrie-Viertel

Der Komponist in seinem Düsseldorfer Tonstudio

Das Studio von Bertelmann liegt in Düsseldorf-Flingern, einem früheren Industrie- und Arbeiter-Viertel, das einst vor allem für Eisen und Stahl stand: Die Namen Mannesmann und Klöckner bestimmten hier lange Zeit die Geschicke des Viertels. Nun tüftelt Volker Bertelmann an der Ronsdorfer Straße zwischen alten Kesselwerken und früheren Drahtindustrie-Gebäuden an Filmmusiken.

Komponist sucht immer neue Sounds

Und das passt eigentlich sehr gut, denn hier, wo Industrie-Pioniere neue Produkte für die Welt ersonnen, entwickelt der Komponist experimentelle Musik. Auf der Suche nach immer wieder neuen Sounds präpariert er sein Klavier mit allerhand Alltagsgegenständen, um die Klangpalette des Tasteninstrumentes zu erweitern.

In der Branche besitzt Bertelmann inzwischen einen exzellenten Ruf. Schon 2017 hatte ihn die Academy erstmals für einen Filmmusik-Oscar nominiert. Und zwar zusammen mit dem amerikanischen Musiker Dustin O'Halloran für den Soundtrack zu dem Film "Lion" .

Ausnahme-Komponist entwickelte WDR 3 -Klangdesign

Wenn Bertelmann nicht für andere komponiert, ist er mit seinen Solo-Projekten unter dem Künstlernamen "Hauschka" unterwegs. Als Komponist und Pianist veröffentlichte er viele Alben und ist unter anderem auch für das Klangdesign des Kulturradios WDR 3 verantwortlich.

