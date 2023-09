Wettkampf der Feuerwehr-Leute auf der Landesgartenschau in Höxter

" Die Sonne brennt. Der Puls geht gerade in die Höhe, weil gleich auch mein Start ist ", sagt Matthias Schmidt. Der Feuerwehrmann ist Teilnehmer und hat die "Firefit Championships" nach Höxter geholt.

Das Ziel ist es, den Parcours so schnell wie möglich zu durchlaufen: Treppen steigen, Schlauch ziehen, Zielschießen und zum Schluss eine 85-Kilo-Puppe bergen. Alle Disziplinen sind angelehnt an die Aufnahmeprüfung der Firefighter in Nordamerika.

Europameisterin will ihre Bestzeit verbessern

Europameisterin May Tommervold aus Norwegen will ihre Bestzeit verbessern

Am Wochenende findet auf dem Gelände der Landesgartenschau die "Firefit"-Europameisterschaft statt. Die Sportlerinnen und Sportler sind zum Beispiel aus Litauen, Polen oder Norwegen nach Höxter gereist. Auch May Tommervold will ihre eigene Bestzeit von 2.10 Minuten verbessern. Die Europameisterin kommt aus Norwegen und ist seit 2014 Feuerwehrfrau: " Ich liebe diesen Sport. Es ist auch wichtig für die Arbeit, dass wir fit sind – die Leute verlassen sich auf uns. "

Feuerwehr-Sportler wollen im Notfall fit sein

Mit einem Dummy wird das Bergen von Personen simuliert

Bei dem Wettbewerb machen sowohl Freiwillige als auch Berufsfeuerwehrleute mit. Gerrit Lindlein startet mit seinen Freunden für das "Feuerwehrsport-Team Rheinland". Er selbst ist bei der Freiwilligen Feuerwehr und will für den Einsatz gerüstet sein: " Ich merke, dass der Sport mir einfach sehr viel hilft, dass es bei Einsätzen viel leichter ist, die Personen rauszuholen. " Durch das Training fühlt sich Gerrit Lindlein sicherer.

Noch bis Sonntag dauern die Wettkämpfe. Dabei treten die Sportlerinnen und Sportler zwar auch gegeneinander an, doch sie wollen auch Spaß haben. Organisator Matthias Schmidt schätzt unter den Feuerwehrleuten besonders den großen Zusammenerhalt: " Das ist enorm geil. Man kennt sich, das ist eine Community, die Feuerwehrfamilie ist eine große Familie! "