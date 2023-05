Pilotprojekt: 4-Tage-Woche für Pflegekräfte

Stand: 03.05.2023, 18:07 Uhr

Als eines der ersten Krankenhäuser in Deutschland will das städtische Klinikum Bielefeld in der Pflege die Vier-Tage-Woche testen – und so Fachkräfte für sich gewinnen.