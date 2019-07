Maßnahmen der Stadt Aachen gut, aber nicht ausreichend

Aachen hatte auf das erste Urteil bereits reagiert und bei der gesamten Busflotte Rußpartikelfilter nachgerüstet sowie weitere Anstrengungen unternommen. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat nun geprüft, ob die Maßnahmen ausreichten, um für saubere Luft zu sorgen.

Das Urteil der Richter: Die Maßnahmen waren nicht ausreichend; nach wie vor sei der Stickoxid-Ausstoß zu hoch. Aachen muss jetzt nachbessern und gegebenenfalls auch mit einem Fahrverbot für Dieselfahrzeuge die Ziele zur Luftreinhaltung erreichen.

Fahrverbote in anderen Städten bereits umgesetzt

Dass Diesel-Fahrverbote grundsätzlich verhängt werden dürfen, hatte im Februar 2018 das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Seitdem werden in vielen deutschen Städten Fahrverbote verhängt - mal in einzelnen Straßen wie etwa in Bonn, mal in Umweltzonen wie in Köln oder in der gesamten Innenstadt wie in Stuttgart.

Die Richter in Münster stellten am Mittwoch (31.07.2019) klar: Selbst dann, wenn Fahrverbote die einzige Möglichkeit sind, die Grenzwerte schnell einzuhalten, muss die zuständige Behörde sie nicht zwangsläufig anordnen. Nach Ansicht des OVG müssen Fahrverbote verhältnismäßig sein und alle Umstände des Einzelfalls berücksichtigen.

Andere Städte bereiten sich auf Fahrverbote vor

Die Richter des OVG Münster trafen ein wegweisendes Urteil auch für andere Städte