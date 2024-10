Überhaupt gebe es für E-Autos an den Autobahnraststätten in NRW zu wenig Lademöglichkeiten. Besonders schlecht schneidet die Raststätte "Am Haarstrang Süd" an der A44 bei Werl im Kreis Soest ab: Da gibt es keine einzige Lademöglichkeit.

Die Lademöglichkeiten seien häufig veraltet und zu langsam. Neben der Ladeleistung hat der ADAC auch die Anzahl der Ladepunkte untersucht. Ein zeitgemäßer Ladepark sollte nach Ansicht des ADAC mindestens zehn Ladepunkte bieten.

Zu wenige, langsame Ladesäulen

Die Anlage Gütersloh West (A2) ist mit High-Power-Charging versehen (über 300 kW). Damit ist sie eine der wenigen Anlagen, die über Schnellladesäulen mit mindestens 150 kW verfügen. Jedoch gibt es dort nur zwei Ladepunkte, was die Ladezeit verlängert, urteilt der ADAC.

Auch auf den NRW-Anlagen Frechen Süd, Ville West und Münsterland West brauchen E-Auto-Fahrer beim Laden Geduld.

Forderungen des ADAC

Raststätte "Am Haarstrang" fällt beim ADAC-Test durch.

Um die E-Mobilität voranzutreiben und den Einsatz auf Langstrecken attraktiver zu machen, muss der Ausbau der Ladeinfrastruktur weiter beschleunigt werden, sagt der ADAC. Außerdem fordert der Automobilclub an Rastanlagen Ladeparks mit mindestens zehn Ladepunkten.

Zudem sollte eine erweiterbare Ladeleistung von mindestens 150 kW gewährleistet werden. Außerdem sollten Ladeplätze überdacht und ausreichend beschildert sein.

Tank & Rast wehrt sich

Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und vier Energieunternehmen hat sich Tank & Rast entschieden, erstmal stark frequentierte Raststätten entlang der Hauptverkehrsachsen mit Ladestationen auszustatten. Zu Tank & Rast gehören die meisten Autobahnraststätten in NRW .