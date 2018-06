Kein versuchter Mord

Hollstein als Zeuge im Gericht

Das Gericht war von vorsätzlicher Körperverletzung ausgegangen, nicht von versuchtem Mord. Der Angeklagte habe bei dem Angriff in einer Imbiss-Stube am 27.11.2017 das Messer zwar rund 30 Sekunden lang an den Hals von Bürgermeister Andreas Hollstein gedrückt. Dabei sei allerdings keine Verletzung entstanden. Erst als der Bürgermeisters sich wehrte, kam es zu einem drei Zentimeter langen Schnitt.

Wegen Depressionen behandelt

Der Angeklagte mit Anwalt

Ein Gutachter hat am Freitag (08.07.2018) bescheinigt, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt schuldfähig war. Allerdings war er in den Monaten davor wegen Depressionen in Behandlung und hatte sich nicht um Rechnungen und Mahnungen gekümmert. Er sei verbittert gewesen, weil die Stadtwerke ihm daraufhin das Wasser abgestellt hatten.