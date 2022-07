Kanalbrücke am Dortmund-Ems-Kanal in Münster wird eingepasst

Normaler Verkehr wieder ab Mitte August

Für Autos ist die Straße schon länger gesperrt, so dass für die Arbeiten genügend Platz war. Seit dem Mittwochmittag ist die Brücke an Ort und Stelle und wird in die Straße eingepasst. Bis der Verkehr wieder fließen kann, wird es noch wahrscheinlich bis zum 10. August dauern.