Junge Frau aus Greven tot aufgefunden

Am Wochenende hatte die Polizei intensiv nach der 25-Jährigen gesucht. Auch mithilfe einer Drohne. Im Rahmen der Ermittlungen befragten die Beamten Nachbarn und Freunde.Dabei verstrickte sich ein 26-jähriger Nachbar in Widersprüche.

In diesem Waldstück fand die Polizei die Leiche

Schließlich sagte der Nachbar aus, die junge Frau getötet und in einem Gebüsch in Saerbeck versteckt zu haben. Dort wurde sie heute am frühen Morgen gefunden. Die Ermittlungen dauern an.

