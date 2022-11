Gütersloher Bürgermeister gegen Pläne für neue Unterbringungseinrichtung

Auf dem Gelände des Mansergh-Quartier in Gütersloh soll eine zentrale Unterbringungseinrichtung für 1000 Geflüchtete eingerichtet werden. Mit diesem Vorhaben hat sich Regierungspräsidentin Anna Katharina Bölling an den Bürgermeister von Gütersloh Norbert Morkes gewandt. Dieser wehrt sich gegen die Pläne.

In einem Brief an die Bezirksregierung Detmold erklärt Morkes, dass die Stadt schon jetzt überlastet sei und keine weiteren Kapazitäten für die Unterbringung aufbringen könne. Als Beispiel führt der Bürgermeister unter anderem die fehlende soziale Infrastruktur an: "Ein Gelände allein reicht nicht, um diese Menschen unterzubringen. Wir sind bereits an unseren Grenzen angekommen. Das habe ich auch Frau Bölling mitgeteilt."

Aufnahmeverpflichtung übererfüllt

Der Beigeordnete Henning Matthes ist für den Geschäftsbereich "Familie, Jugend, Schule, Soziales und Sport" in Gütersloh verantwortlich. Er erklärt, dass die Stadt Gütersloh in diesem Jahr bereits 957 Geflüchtete aufgenommen habe und damit den Aufnahmesoll mit 112 Prozent übererfülle.

Matthes verdeutlicht: "Das ist eine enorme Drucksituation für die Kommunen. Wir haben viele Kinder aus der Ukraine hier, fast 290 die alle einen Schulplatz haben. Wir stehen am Limit dessen was möglich ist."

Mansergh-Quartier nicht bezugsfertig

Ebenfalls kritisch sehen Morkes und Matthes die sofortige Nutzung des Mansergh-Quartier Geländes. Das Gelände sei schlicht nicht bereit und es bräuchte fast ein ganzes Jahr, um hergerichtet zu werden.